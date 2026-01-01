Проливни дъждове и бури връхлетяха североизточната част на САЩ в четвъртък. Вероятно торнадо премина през плаж на Лонг Айлънд, наводнена бе голяма магистрала в Ню Йорк, а електрозахранването в части от столицата на щата Делауеър бе прекъснато, предаде Асошиейтед прес.

Снимки и видеозаписи, публикувани в социалните мрежи, показват отломки, хвърляни във въздуха, и проливен дъжд, докато вероятно торнадо се вихри на Атлантик Бийч на Лонг Айлънд. Окръжният управител на Насау на Лонг Айланд Брус Блейкман заяви, че няма данни за тежко пострадали или загинали, но са нанесени материални щети. Той обяви извънредно положение.

„Има сигнали за хора, блокирани в автомобилите си заради наводненията, а спасителните екипи им оказват помощ“, заяви управителят на окръг Насау в съобщение.

Националната метеорологична служба беше предупредила за водни смерчове - опасни явления, подобни на торнадо, които възникват над водни площи, но не успя веднага да потвърди дали на плажа в Лонг Айланд действително е имало торнадо, отбелязва Асошиейтед прес.

В други части на Ню Йорк наводненията доведоха до затваряне и в двете посоки на част от автомагистрала „Лонг Айлънд Експресуей“ в Куинс, съобщи службата за управление на извънредни ситуации на Ню Йорк. Снимки в социалните мрежи показват колони от спрели автомобили, докато спасителни екипи газят във водата.

Вероятно торнадо е преминало през Дувър – столицата на щата Делауеър, и е нанесло значителни щети в града, съобщи местната полиция.

Снимки и видеозаписи в интернет показват паднали дървета, прекъснати електропроводи и наводнени пътища.

Електрическата кооперация на Делауеър съобщи, че над 1000 души са останали без ток в северната част на обслужвания от нея район.

В части от източна Пенсилвания и Ню Джърси са били издадени предупреждения за внезапни наводнения, съобщи Националната метеорологична служба.