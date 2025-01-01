Европейската комисия не изключи днес преразглеждане на предложението за налагане на ограничения срещу Израел заради досегашните действия в Газа. Мерките бяха предложени в даден контекст и при промяна на контекста може да има промяна на предложението, каза говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпроси, свързани със споразумението между Израел и "Хамас", и освобождаването на заложниците, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Приветстваме ролята на посредниците за постигане на споразумението, добави говорителят. По неговите думи предстоящото следващата седмица заседание на външните министри от ЕС ще даде възможност за обсъждане на следващите стъпки.

Готови сме да използваме всички средства на наше разположение, за да се улесни прилагането на споразумението, допълни говорителят. Той се въздържа да отговори на въпроса дали Израел трябва да плати за възстановяването на Газа, но отбеляза, че ЕС вече е изразил готовност да участва във възстановителните работи.

Миналия месец ЕК предложи да бъдат прекратени някои свързани с търговията разпоредби от споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, както и да бъдат наложени санкции срещу "Хамас". Комисията обяви, че спира двустранната си подкрепа за Израел и бъдещи плащания между 2025 и 2027 г., както и текущите проекти за институционално сътрудничество с Израел и проектите. Мярката бе предприета след оценката, че действията на израелското правителство в Газа представляват нарушение на зачитането на правата на човека и демократичните принципи. Това дава право на ЕС да замрази споразумението едностранно, се отбелязваше тогава в съобщение на комисията.