Не е новост, че Доналд Тръмп измисля подигравателни прякори за хората, които приема сериозно. Ново е най-много нивото, което достига невиждани низини, пише „Франкфуртер алгемайне цайтунг“.

Тези дни американският президент нарече сенатора от Джорджия Джон Ософ „жалък провален тъпократ“, използвайки игра на думи с „демократ“. Към фамилията му добави и вулгарния каламбур „Os(jerk)off“. Така демократът се оказа не само „тъп“, но и „онанист“.

Когато по-късно го попитаха за обидата, Ософ спокойно отвърна, че Тръмп е позор за президентския пост. По думите му президентът е унизен на световната сцена от провалената си война и прибира милиарди за себе си и семейството си, докато обикновените американци плащат повече за бензин, храна и лекарства.

След това екипът на Ософ реши да разпространи вулгарната публикация на Тръмп в социалните мрежи, за да набира дарения. Посланието беше, че трябва да се попречи на движението MAGA да завладее Джорджия.

Тръмп беше започнал обидната си публикация в „Трут соушъл“ с уверението колко е щастлив от високо уважавания конгресмен Майк Колинс, който щял да спечели изборите за Сенат в Джорджия. Това прозвуча като опит да си вдъхне кураж. Защото в действителност Колинс изпитва затруднения, а Ософ води в проучванията.

На междинните избори през ноември Ософ е единственият сенатор демократ, който трябва да защитава мястото си в щат, спечелен от Тръмп през 2024 г. Той не пропуска да подчертава това при набирането на дарения.

Надпреварата в Джорджия може да реши мнозинството в горната камара на Конгреса. И това няма да се случи за първи път.

„Хората наистина не прощават това на Тръмп“

В рибен ресторант в Тъндърболт, на крайбрежието на Джорджия, Карл Смит седи в задушен ден в началото на октомври пред порция кюфтенца от раци с царевична каша - класическо ястие от американския Юг.

Смит живее в Тъндърболт, предградие на Савана. Тук го познават като дългогодишния председател на републиканците в окръг Чатъм. Участвал е в организирането на множество предизборни кампании. Ангажиран е и с предстоящите избори за Конгрес, макар преди известно време да е напуснал партийния пост.

Предишната среща със Смит, който работи в отдела по продажби на производител на пожарни автомобили, е била преди четири години. И тогава са предстояли междинни избори. Рафаел Уорнок, другият сенатор демократ от Джорджия, е трябвало да защитава мястото си.

Това е традиционно „червен“, тоест републикански щат, който през 2020 г. премина в „синия“ лагер - развитие, за което голяма роля изигра самият Тръмп.

Сега ситуацията отчасти напомня на Смит за 2022 г., когато Уорнок се изправи срещу слаб съперник - бивш професионален играч по американски футбол, наложен от Тръмп.

„Малко е като дежавю“, казва 57-годишният Смит. Според него Колинс трудно мобилизира независимите избиратели и умерените републиканци. Освен това от Вашингтон идват неблагоприятни сигнали: хората говорят само за цената на бензина и войната с Иран.

„Хората наистина не прощават това на Тръмп“, заявява Смит. По думите му войната е „най-голямата му грешка“.

В историческия център на Савана, най-стария град в Джорджия с корени от колониалната епоха, испанският мъх се спуска като воал от старите дъбове. Малко неща подсказват, че в началото на ноември ще бъде избран нов Конгрес.

В жилищните квартали някои жители са поставили партийни табели в дворовете си. От време на време доброволци обикалят от врата на врата. Иначе кампанията протича почти изцяло през медиите - с телевизионни реклами и клипове в социалните мрежи.

Окръг Чатъм, подобно на столицата на щата Атланта, е крепост на демократите в Джорджия. Джо Байдън и Камала Харис са получавали близо 60% от гласовете в района на Савана.

Въпреки това демократите трябва да мобилизират поддръжниците си и тук, особено афроамериканците, които съставляват 37% от населението. В средата на месеца в Джорджия започна гласуването по пощата.

Подобно е положението и в останалата част на страната. Макар Тръмп вече да започна обиколките си и да свиква прословутите си митинги, кампанията се движи вяло.

Президентът се опитва да мобилизира базата си, призовавайки избирателите да се държат така, сякаш неговото име е в бюлетината. Но то не е там.

Затова републиканците се опасяват от двоен удар: много от най-пламенните привърженици на MAGA може да не гласуват, защото този път не избират лидера на движението. А умерените избиратели може да откажат подкрепа заради разочарованието си от управлението, както подсказват проучванията.

Демократите са уверени, а някои, като Ософ, направо преливат от самочувствие.

За партията през ноември залогът е дали американците ще издигнат преграда пред авторитарната вълна на Тръмп и ще възстановят системата на институционални проверки и противотежести.

Ако си върнат Конгреса, демократите ще могат донякъде да ограничат президента - да блокират законопроекти, да създават разследващи комисии и да спират отпускането на средства.

Тръмп дърпа кандидатите надолу

Докато перспективите демократите да си върнат мнозинството в Камарата на представителите отдавна изглеждат добри, доскоро Сенатът изглеждаше недостижим.

Сега това се е променило. Одобрението за Тръмп е на историческо дъно и той дърпа надолу кандидатите на партията си в няколко щата.

За да овладеят Сената, демократите трябва да спечелят още четири места, без да загубят нито едно от сегашните си. Това остава амбициозна задача, но вече не изглежда невъзможно.

Джорджия отново е оспорван щат, казва републиканецът Смит. С годините самият той се е придвижвал все по-надясно. Като млад, когато е бил активен в синдикалното движение, е бил независим избирател. През 1992 г. е гласувал за Бил Клинтън.

Според него обаче тогава демократите са били различна партия. Нарича ги демократи от типа „Блу дог“ - нещо като консервативното крило „Зеехайм“ в Германската социалдемократическа партия. Те са защитавали интересите на работниците, но са били по-консервативни по бюджетните и обществените въпроси.

Днес, твърди Смит, партията е водена от крайнолеви сили и представлява само интересите на малцинствата. А Ософ участвал във всичко това.

Според Смит сенаторът винаги следва господстващите настроения - в момента радикално левите. Той го определя като политик без тежест и собствена позиция. Твърди дори, че Ософ не е подкрепил Закона „Лейкън Райли“.

Законопроектът, внесен в Камарата на представителите от сегашния му съперник Колинс, последва убийството на 22-годишната Лейкън Райли през 2024 г. от нелегален имигрант в кампуса на Университета на Джорджия.

Законът ускори депортирането на нелегални мигранти, нарушили закона. Вече осъденият убиец е влязъл незаконно от Венецуела. Първоначално е бил задържан при преминаването на границата, но впоследствие, по време на президентството на Байдън, е бил освободен до приключването на процедурата по убежище.

Преди убийството той неколкократно е имал проблеми със закона, включително за кражба.

За разлика от твърдението на Смит обаче Ософ не е гласувал против закона. Подобно на други демократи, той го е подкрепил.

Преди това сенаторът е гласувал против само при процедурно гласуване по версия, към която са били добавени различни ограничения върху имиграцията. Дезинформацията вече е част от американските предизборни кампании.

Ософ не принадлежи към левия фланг

Лявото крило на демократите действително се е придвижило значително наляво през последните години. Ософ обаче не принадлежи към лагера на нюйоркския кмет Зохран Мамдани и неговите демократични социалисти, макар Тръмп и съюзниците му да се опитват да го поставят там.

Ософ е прагматичен прогресист. Ако беше другояче, вероятно нямаше да води в проучванията.

На 37 години той е най-младият действащ сенатор. Израснал е в Атланта като син на австралийка и баща от еврейско семейство. Приел е юдаизма преди своята бар мицва.

Интересът му към политиката се появява рано. Работил е за Джон Луис - защитник на гражданските права и съратник на Мартин Лутър Кинг. Учил е политически науки в университета „Джорджтаун“ във Вашингтон и в Лондонското училище по икономика.

След няколко години в журналистиката Ософ, който е женен за гинеколожка и е баща на две дъщери, се впуска в политиката през 2017 г. Кандидатира се за място в Камарата на представителите от Джорджия, но губи с изключително малка разлика.

После идва 2020 г.

Демократите в Джорджия около Стейси Ейбрамс отдавна работят за промяна на политическата ориентация на южния щат, който от времето на Джими Картър е твърдо в ръцете на републиканците.

За целта трябва да бъде мобилизирано афроамериканското население. Въпреки поражението кампанията на Ософ през 2017 г. е окуражаващ знак.

Той решава да се кандидатира за Сената срещу Дейвид Пърдю, днес посланик на Тръмп в Пекин. Нито един от двамата не преминава прага от 50%, което налага балотаж - както и за другото сенаторско място на Джорджия.

Републиканците остават разделени

Проблемът за републиканците тогава е, че Тръмп губи Джорджия от Джо Байдън на президентските избори.

Той твърди, че демократите са извършили измама, провежда прословутия разговор със секретаря на щата, в който настоява да бъдат „намерени“ 11 000 гласа, и влиза в конфликт с републиканския губернатор Брайън Кемп, който отказва да участва в действията му.

Така републиканците се явяват напълно разделени на балотажите и губят и двете места. Това осигурява на демократите мнозинство в Сената.

Последиците от разделението се усещат и днес.

В годините след 2020 г. Смит е сред онези, които не противоречат публично на Тръмп, но всъщност поклащат невярващо глава, когато той разказва за манипулирани машини за преброяване.

Днес и Смит твърди, че тогава в Атланта и Савана не всичко е било наред. Но казва също, че Колинс е погрешният кандидат.

По думите му конгресменът още няма четири години в Камарата на представителите и е твърде неопитен. Смит смята, че оттеглящият се губернатор Кемп, старият противник на Тръмп, е трябвало да се кандидатира. Тогава на Ософ нямало да му бъде толкова лесно.

Смит обаче не споменава друго: Колинс е критикуван заради предполагаеми контакти на зет му и някои негови сътрудници с крайнодесни среди.

Ософ настоява Колинс да предостави текстови съобщения, които биха доказали тези връзки. По време на телевизионния дебат между двамата действащият сенатор превръща срещата в кръстосан разпит. Всяка реплика е като удар с нож. Колинс не успява да поеме инициативата.

Триш Браун е сред демократите, които гледат уверено към 3 ноември и вече мислят за периода след изборите.

Тя е заместник-председател на партията в окръг Чатъм. Според нея Ософ води в проучванията, защото последователно поставя на преден план три теми, които силно тревожат американците: високите разходи за живот, особено цената на бензина и съответно войната с Иран; скъпото здравеопазване; и центровете за данни - новия източник на обществено недоволство в американската политика.

Подкрепяните от Тръмп комплекси за изкуствен интелект на технологичните олигарси предизвикват протести не само сред природозащитниците. Основното опасение е за влошаване на качеството на водата заради връщането в околната среда на водата, използвана за охлаждане на гигантските съоръжения.

Възможен кандидат за 2028 г.

Ософ улавя обществените настроения, казва Браун - 40-годишна афроамериканка и модна дизайнерка, която започва да се занимава с политика през кризисната 2020 г.

Според нея е пълен абсурд сенаторът да бъде представян като крайноляв.

Браун е уверена не само за ноемврийските избори. Ако бъде преизбран, тя вижда Ософ и сред възможните кандидати за президент през 2028 г.

Кампанията му, особено бързите му и остроумни отговори на провокациите на Тръмп, безспорно се забелязва и извън Джорджия.

Бързо се оформя тезата, че точно такъв човек би бил полезен на демократите през 2028 г. Първоначално Ософ може да се е чувствал поласкан от вниманието. След това обаче дебатът започва да отклонява фокуса от изборите през ноември.

Затова сенаторът охлажда очакванията: съсредоточен е върху Сената и няма „никакъв интерес“ да се включва в президентската надпревара, заявява той.

Във Вашингтон обаче смятат, че това не е последната му дума.

Половин дузина демократи вече се позиционират за 2028 г. Ясен фаворит няма.

Пред Ософ би стоял и още един проблем. Подобно на някои други потенциални кандидати, той е евреин. Преди десет години би могло да се каже, че в Америка това вече не е недостатък.

Войната в Газа обаче промени обстоятелствата. В лявото крило на демократите все по-често се чува, че проблемът не е Бенямин Нетаняху, а самата държава Израел. Кандидатите, които принципно подкрепят страната, може да срещнат затруднения в тези среди.

Републиканецът Смит допуска, че демократите могат да си върнат мнозинствата в Конгреса през ноември. Тогава обаче според него в Капитолия ще влязат разделени парламентарни групи и истинските конфликти в партията едва ще започнат.

Затова, смята той, за републиканците през 2028 г. всичко остава отворено.