Жените нямат право да посещават Света гора в Гърция - правило, което съществува от векове и е свързано с религиозните традиции и специалния автономен статут на монашеската общност, пише френското издание Slate.

На полуостров Атон, известен като Света гора, се намират 20 православни манастира и редица по-малки религиозни общности. Забраната за достъп на жени е известна като „аватон“ - гръцки термин за място, в което влизането е забранено.

Правилото е формализирано преди векове и е затвърдено през 1046 г. То обхваща не само жените и момичетата, но и женските гръбначни животни. Изключение се прави за кокошките заради яйцата им и за котките, които помагат срещу плъховете.

Едно от религиозните обяснения за забраната е свързано с преданието за Дева Мария. Според православната традиция тя достигнала Атон по време на пътуване към Кипър заедно с апостол Йоан и поискала от Бог планината да й бъде дадена. Оттогава Света гора е известна и като „градината на Божията майка“, а Дева Мария символично се приема за единствената жена, която има място там.

Забраната е свързана и с монашеския обет за безбрачие и целомъдрие. Изолацията от жените се разглежда като част от аскетичния начин на живот, който трябва да позволява на монасите да се съсредоточат върху молитвата и религиозните си задължения.

Монашеският живот на Атон започва да се развива още през VII век. През 963 г. монахът Атанасий Атонски основава Великата лавра - първия голям организиран манастир на полуострова.

През 972 г. византийският император Йоан I Цимисхий подписва първия устав, предоставящ специален статут на Света гора. Днес Атон е автономна област в рамките на гръцката държава и се управлява по собствени монашески правила.

Специалният му статут е отчетен и при присъединяването на Гърция към Европейските общности през 1981 г., когато е призната религиозната специфика на автономната област. Това допринася за запазването на забраната за достъп на жени въпреки многократните критики.

През 2013 г. Световният съвет на църквите призова ограничението да бъде премахнато, но без резултат.

През годините отделни жени са успявали да проникнат в Света гора. През 1920 г. френската журналистка Мариз Шуази пребивава там, представяйки се за мъж. През 1930 г. бившата Мис Гърция Алики Диплараку също влиза в Атон, преоблечена като мъж, а през 1953 г. същото прави и гъркинята Мария Пимениду.

През 2008 г. четири молдовки от група мигранти, пристигнали от Турция, попадат в района на полуострова. Година по-късно под византийски параклис са открити и женски човешки останки.

Жените могат да наблюдават манастирите и пейзажите на Света гора от морето, без да слизат на брега.

Посещенията на мъже също са строго регламентирани. Необходимо е специално разрешително, наречено диамонитирион, а дневният брой посетители е ограничен до 100 православни и 10 неправославни християни.