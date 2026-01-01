В интернет наскоро се разпространи изключително убедителен клип, в който Брад Пит и Том Круз се бият върху покрив на небостъргач - сцена, която изглежда като от високобюджетен екшън. Видеото обаче е създадено с изкуствен интелект. Освен че демонстрира колко напреднала е технологията, то отново породи въпроса дали двамата актьори някога ще се съберат на екран – нещо, което не се е случвало от „Интервю с вампир“ през 1994 г.

Круз от години е символ на зрелищното кино и каскадите без дубльор, а дори и на 60 години не намалява темпото. Пит също може да гарантира сериозни приходи - автомобилната драма „F1“ донесе около 600 милиона долара и четири номинации за „Оскар“, превръщайки се в първата му голяма продукция след „Вавилон“ от 2022 г. с Марго Роби. Разликата е, че изборът му на роли често клони към по-авторско и съдържателно кино.

Пътят му към Холивуд не е бил лек. След преместването си в Лос Анджелис Пит живее с ограничени средства, посещава уроци по актьорско майсторство и приема малки, понякога дори незначителни роли, сред които участие в „Без изход“ с Кевин Костнър от 1987 г. Работи и в телевизията, включително в краткотрайния сериал „Glory Days“, спрян след едва шест епизода.

Този период не оставя добри спомени у него. „Не ми харесваше абсолютно нищо. Подписваш договор за проект и нямаш никакъв контрол. Всяка седмица идва различен режисьор и ти обяснява кой е персонажът ти“, казва Пит през 1994 г. Облекчението му било голямо, когато сериалът е спрян: „Подготвяха ме да стана тийн идол. Не исках да бъда като момчетата от „Бевърли Хилс 90210“. Такива любимци на публиката има навсякъде.“

Тази позиция ясно личи и в решенията му на по-късен етап. Вместо лесни комерсиални формули, той избира филми със силен характер като „Седем“, „Кешбол“, „Големият залoг“ и „Към звездите“.

Предстои му ново сътрудничество с Куентин Тарантино в спин-офа „Приключенията на Клиф Бут“, режисиран от Дейвид Финчър, след което ще се присъедини към „Бандата на Оушън 14“ редом до Джордж Клуни и Мат Деймън.