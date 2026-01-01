Започна обработването на изборните протоколи, предавани от СИК в цялата страна. В зала "Арена 8888" в София пристигат членовете на секционни комисии в столицата.

Първи дойдоха представители на СИК от 23-ти МИР, а по-късно и представители на СИК от 25-и МИР започнаха да предават протоколите си.

БГНЕС

Председателят на 23-та Районна избирателна комисия Полина Витанова съобщи, че грешките са обичайните - сборни грешки, като например при сумирането на числата при разпределението на гласовете по кандидатски листи, което води до последващи несъответствия и в другите контроли.

БГНЕС

В зала "Асикс Арена" бяха приети секционните избирателни комисии от 24 МИР в София.

"Организацията ни е много добра, за пореден път приемаме в тази зала, а и самата комисия сме доста опитни", коментира пред общественото радио председателят на 24 РИК Петър Георгиев.