Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува междинните резултати от изборите за народни представители, произведени на 19 април. Ето какво сочат първите резултати при обработени 14.80% СИК протоколи в РИК.

Паралелно преброяване: „Прогресивна България“ на Радев категорично доминира вота

Според предварителните резултати „Прогресивна България“ убедително печели изборите, ПП-ДБ са втори, а ГЕРБ-СДС - трети.

Прогресивна България – 151 103 избиратели (43.702%)

Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 52 640 избиратели (15.224%)

ГЕРБ-СДС – 43 207 избиратели (12.496%)

"Възраждане" – 17 117 избиратели (4.951%)

"Движение за права и свободи" – ДПС –15 173 избиратели (4.388%)

ПП „Величие“ – 12 258 избиратели (3.545%)

ПП „МЕЧ“ – 11 819 избиратели (3.418%)

"БСП – Обединена левица" – 10 841 избиратели (3.135%)

"Сияние" – 11 070 избиратели (3.202%)

Алианс за права и свободи – АПС – 3 873 избиратели (1.120%)

ПП „Има такъв народ“ – 2 993 избиратели (0.866%)

"Синя България" – 2 351 избиратели (0.680%)