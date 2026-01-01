На нито един български гражданин, който е заявил желание да гласува в Русия, не му е било отказано, каза министърът на външните работи Велислава Петрова по време на парламентарния контрол.

Външният министър отговори на въпрос на депутата от "Възраждане" Ивелин Първанов относно неразкриването на избирателна секция в Санкт Петербург на вота за президент и вицепрезидент.

Посланикът в Москва е изложил три мотива, поради които не смята за нужно разкриване на секция в Санкт Петербург.



Първата причина е, че там вече няма дипломатическо и консулско присъствие, няма кой да организира изборния процес на място и да носи отговорност за него. Втората е, че няма гаранция, че Русия ще разреши провеждането на избори в града, защото това не е гарантирано, където няма дипломатическо представителство, обясни министърът. Третата и най-важна причина, която се е променила от началото на годината, е свързана със сигурността. Средата в Русия през последните месеци сериозно е влошена. Не може да гарантираме безопасното пренасяне на изборните книжа и машини между Москва и Санкт Петербург и сигурността на членовете на комисията и нормалното протичане на изборния ден, обясни още Петрова и добави, че на базата на тези мотиви Централната избирателна комисия (ЦИК) е взела решение.

Велислава Петрова заяви, че българските граждани са имали възможност да гласуват и са били добавени към списъците в Москва.

Външният министър отговори и на друг въпрос на Ивелин Първанов, свързан с регистрацията на гласоподавателите за изборите за Народно събрание на 19 април в избирателната секция в Москва. Според депутата на изборите за Народно събрание на 19 април в избирателната секция в Москва е регистрирана интересна, но тревожна аномалия. Членовете на изборната секция забелязват, че имат регистрация хора, които се представят за български граждани. Въпросните избиратели се оказва, че не могат да говорят и четат на български език, каквото е изричното изискване на изборния закон. При посочването на адреса си избирателите записват само една дума - село. Членовете на избирателната секция в Москва предполагат, че тези избиратели са доведени от българските села в Южна Украйна. Допускат, че документите на гласоподавателите са издадени в спешен порядък от българското посолство в Москва или от друга наша дипломатическа служба, каза Ивелин Първанов.

Велислава Петрова обясни, че не може да отговори на въпроса без конкретни данни и каза на депутата, че ако той разполага с данни за нарушения, мястото им е в прокуратурата и в Министерството на вътрешните работи. Министерството на външните работи няма достъп до съдържанието на избирателните списъци. Членовете на секционните избирателни комисии в чужбина работят под ръководството на ЦИК и носят лична отговорност за действията си като длъжностни лица, каза още Петрова.

За изборите на 19 април 58 души са подали онлайн заявление чрез ЦИК за гласуване в Москва. В секцията в посолството са гласували 340 избиратели, като 290 са били дописани в изборния ден, което Изборният кодекс позволява. Изборният кодекс не поставя владеенето на български език като условие за гласуване. Условията са българско гражданство и валиден документ за самоличност, обясни външният министър.