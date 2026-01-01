Разследващата платформа BIRD публикува интервю, за което се твърди, че е с Валери – бивш ученик на Ивайло Калушев, който казва, че още преди три години е сезирал службите за сексуални посегателства, психологически натиск и рискова среда около духовната общност. На видеото, публикувано в платформата YouTube, се чува само гласът на мъжа, който заявява, че е синът на София Андреева, която го обвини, че е моралният убиец на групата на Калушев. По думите му тогавашните сигнали не са довели до резултат, въпреки че са били направени с цел да предпазят други непълнолетни. След трагичните събития край Петрохан и Околчица той отново дава показания пред МВР, част от които впоследствие се появяват в медиите.

Валери, който днес е на 31 години, казва, че сам е потърсил контакт с журналистите, след като името му вече е било разпространено публично без негово съгласие. Разказът му очертава картина на затворена група с йерархия, финансови „приношения“ и интимни отношения, започнали, когато той е бил непълнолетен.

“Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г.. защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Николай, Ники Златков, който понастоящем вече е починал”.

По думите му е търсил намеса на службите нееднократно.

“Щеше ми се да се направи разследване и да се предотврати, ако нещо се случва. Общо става въпрос за четири контакта със службите, като конкретно за случая “Петрохан” съм имал два разпита”.

След откриването на телата край Петрохан той е разпитан на 4 февруари 2026 г., а след последвалите смъртни случаи край Околчица — отново на 10 февруари, когато снемането на показания продължава повече от пет часа. На следващия ден части от първите му показания излизат в медии заедно с името му. Междувременно майка му дава интервю, в което защитава Калушев и общността му и определя сина си като „морален убиец“ на групата.

Последователка на Ивайло Калушев: Синът ми е моралният убиец на тази група

„Синът ми Валери е моралният убиец на тази група. Смъртта на всички трябва да му тежи“, това обяви в интервю за YouTube канала "Дневен ред“ майка му София Андреева, която се представи за последовател на Ивайло Калушев от 2008 г.

Пред журналистките Миролюба Бенатова и Генка Шикерова тя обяви, че синът й излъгал, че е насилван сексуално от Ивайло Калушев, а заради негов сигнал до МВР впоследствие тръгнала разработката за педофилия. Младият мъж твърди в свой сигнал до разследващите, че още на 15-годишна възраст е имал сексуални контакти с доста по-възрастния от него Ивайло Калушев.

Валери твърди, че още при първите си контакти със службите е настоявал информацията да бъде пазена в тайна от съображения за сигурност.

“Исках да предпазя себе си, за да не изтече тази информация предварително, преди да са направили разследване. Да не достигне до Иво Калушев, което впоследствие се оказа, че се е случило. Аз се страхувах от него, да не намеси други хора, може би дори за живота си, бих казал“, коментира Валери.

Той се е притеснявал и че сведенията могат да достигнат до майка му, която според него е била в близки отношения с Калушев.

Валери отхвърля твърденията, че е бил тежко зависим от наркотици, както е заявила майка му. “Наистина не бях тръгнал по хубав път, но да бъда изкарван все едно съм бил на прага на лудостта, или абсолютно окаяно човешко същество, това просто не е така”.

Той разказва, че първоначално е възприемал Калушев като силна и дори бащинска фигура. По думите му интимните отношения са започнали, когато е бил на 15–16 години, след поредица от разговори и сесии. “Мен ме беше много срам и винаги гледах да го прикривам, докато на него [Калушев], като че ли не му пукаше толкова. Според мен те може би са знаели”, разказва той.

Свидетелят говори и за значителни финансови дарения към общността — наричани „приношения“. По думите му семейството му е осигурило имот за живеене на групата и е направило дарения за над един милион лева, а и други последователи са продавали имущество.

По думите му това определено е секта. “Но конкретно за Ники, още с идването му на мен започна да ми светла лампичка в главата и аз започнах да питам дали това, което с мен се случва, той [Калушев] не го има предвид и за Ники в сексуално отношение. Той беше изключително малък.”

“Искам да изкажа съболезнования на всички близки на покойните. Искрено съжалявам за децата и чувствам, че трябваше да направя повече и по-скоро. И че държавата трябваше да направи повече. Особено предвид това, че те знаеха, че там се случват нередности”, каза той в края на интервюто.