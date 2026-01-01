Рибарски кораб с трима души на борда изчезна от радарите в сряда сутрин. Плавателният съд за последно е бил около нос Коракя, източно от Маслен нос. На борда на кораба бил капитанът, неговия син и техен приятел. Тримата предприели рисков риболов за калкани, въпреки лошите метеорологични условия, съобщава NOVA.

Корабът е от сдружение “Черноморски изгрев”-Варна. Засечен е курсът на плавателния съд, който е тръгнал от акваторията на Несебър, където е бил през вчерашния ден, а сигналът от транспондера изчезва от радарите около Коракя.

В ранните часове на деня в района е бушувала буря с вятър със скорост от 20 метра в секунда.

Веднага е започнала операция по издирването на моряците, която продължава повече от 5 часа. В нея участват граничен кораб, един катер на „Морска администрация" и екипаж на фрегатата „Дръзки“ от състава на ВМС. Лошото време не позволява издирвателната операция да продължи с хеликоптер заради силен вятър в открито море.

В момента пристанищата в района са затворени за маневри.

Утре ще бъде организиран обход на бреговата ивица с цел да се подпомогне работата на компетентните органи, посочиха от Община Созопол.