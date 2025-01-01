Столичната община подкрепя кампанията The Red Flag Collection, реализирана в партньорство с Фондация "Будителките", по повод 25 ноември - Международния ден за елиминиране на насилието над жени, съобщиха от общината.

Инициативата поставя акцент върху ранните признаци, че една връзка започва да преминава към контрол и насилие – етап, в който намесата е най-ефективна, но често остава непризнат както от обществото, така и от самите жени.

Кампанията включва и песента "Татко, влюбих се в мъжкар" на Папи Ханс и Деси Слава. Историята в нея ясно показва как постепенното ограничаване, ревността и натискът могат да се превърнат в сериозен риск. Тази разпознаваемост е ценна, защото много жени изпитват подобни модели на поведение, без да са сигурни, че преживяват форма на насилие.

За да достигне посланието до възможно най-широка аудитория, през следващите 30 дни видеоклипът на кампанията ще се излъчва в метрото и трамваите в София. Така информацията достига до хората в ежедневна среда и има потенциала да бъде уловена в момент, в който някой търси отговор или има съмнение, информират от общината.

Подкрепата на Столична община към жени, станали жертви на насилие, се основава на реален капацитет и ежедневна работа. Кризисният център "Света Петка" е оказал подкрепа на 37 жени от началото на годината, а новият център "Света София" ще разшири възможностите за спешно настаняване с още 10 места. Правната клиника на общината предоставя юридическа консултация и процесуално представителство на 150 потребители годишно. Центърът "Зона ЗаКрила" подпомага около 80 жени чрез социална, психологическа и превантивна работа, включително в училищна среда. Това е мрежа от услуги, която работи реално и е достъпна в момента, в който една жена реши да потърси помощ.

С подкрепата на тази кампания и с развитието на услугите си Столична община показва ясен ангажимент - жените в София да разпознават риска навреме и да имат своевременна, професионална и достъпна подкрепа, посочват от общината.

Близо една от всеки три жени, или около 840 милиона жени в света, са преживели домашно насилие или сексуално насилие извън рамките на двойката през живота си, обяви на 19 ноември Световната здравна организация, предаде Франс прес. Само през последната една година 316 милиона жени, или 11% от жените на възраст над 15 години, са били жертви на насилие от страна на интимен партньор. Напредъкът в намаляването на насилието в рамките на двойката е "болезнено бавен", с годишен спад от едва 0,2% през последните 20 години, подчертава Световната здравна организация.