По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 48-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 12 ноември около 21,30 часа, в ж.к. „Надежда“ в гр. София, обвиняемият е нанесъл удари с ръце и крака по тялото и главата на жената, с която живее във фактическо съжителство. Вследствие на това, той й е причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор мъжът е бил задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

След внесено от прокурор искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.