Близо 840 милиона жени, или една на три по света, са били жертви на насилие от интимен партньор или сексуално насилие през живота си, сочи нов доклад на Световната здравна организация (СЗО) и партньорските агенции на ООН.

Документът беше публикуван в навечерието на 25 ноември - Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените.

Само през последните 12 месеца 316 милиона жени са били подложени на физическо и/или сексуално насилие от партньор.

„Тревожно е, че насилието започва още в тийнейджърска възраст. 16% от момичетата между 15 и 19 години стават жертва на партньорско насилие преди 20-ия си рожден ден – това са около 12,5 милиона момичета по света“, посочва Линмария Сардиня, технически експерт в СЗО.

Докладът отбелязва, че напредъкът в намаляването на насилието е минимален – едва 0,2% годишно през последните две десетилетия.

„Насилието срещу жените е една от най-древните несправедливости и все още е сред най-малко адресираните проблеми. Нито едно общество не може да се нарече справедливо, безопасно или здраво, докато половината му население живее в страх“, заяви генералният директор на СЗО д-р Тедрос Аданом Гебрейесус.

Въпреки че насилието се среща навсякъде по света, то е особено разпространено сред жените в най-слабо развити, конфликтни и климатично уязвими региони. Например, в тихоокеанските островни държави (без Австралия и Нова Зеландия) честотата на насилието от интимен партньор през последната година достига 38% – три пъти над глобалния среден показател от 11%.

Докладът за първи път предоставя и глобални оценки за сексуално насилие от лица, различни от партньора, като 8% от жените и момичетата са били жертви на такова насилие – около 263 милиона души. Експертите предупреждават, че реалните цифри вероятно са още по-високи заради стигмата, страха от последствия и различните методологии на проучванията.

Финансирането за програми за превенция на насилието срещу жените остава минимално – едва 0,2% от глобалната помощ за развитие. Последните кризи и съкращения на финансиране, включително в областта на сексуалното и репродуктивно здраве, още повече усложняват достъпа на жертвите до необходимата помощ.

Докладът беше публикуван заедно с второто издание на рамката „RESPECT Women: предотвратяване на насилието срещу жените“, която предлага на правителствата стратегии за здравни, правни и социални услуги, инвестиции в системи за проследяване на данни и прилагане на вече съществуващи закони за овластяване на жените и момичетата.

„Овластяването на жените и момичетата не е въпрос на избор – това е предпоставка за мир, развитие и здраве. По-сигурен свят за жените е по-добър свят за всички“, каза д-р Тедрос.