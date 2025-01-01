С циркулярно писмо на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, публикувано днес в Държавен вестник, Турция официално въвежда нов национален план за действие в борбата срещу насилието над жени, предаде ТРТ Хабер.

В циркулярното писмо се подчертава важността на осигуряването на сътрудничество и координация между публичните институции и организации, университетите, местните власти, неправителствените организации и частния сектор в рамките на новия план за действие, който скоро ще бъде публикуван на страницата на турското министерство на семейството и социалните грижи – основната институция зад разработването на плана. В писмото също така се напомня, че от 2007 г. насам в Турция са приложени четири национални плана за действие, определящи политическите приоритети и отговорностите на институциите и различните организации в борбата с насилието срещу жените.

„За да се постигнат целта и стратегическите задачи на плана за действие, от споменатите институции и организации се очаква да приложат стратегиите и дейностите, които са включени в него, като ги интегрират в собствените си планове, програми и бюджети“, се казва още в циркулярното писмо на турския президент.

Новината за обявяването на новия национален план за действие в борбата срещу насилието над жени в Турция идва на 25 ноември - Международния ден за премахване на насилието срещу жени и момичета.