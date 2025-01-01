Полицаи от Сливен са реагирали на два сигнала за домашно насилие, подадени през почивните дни, съобщиха от МВР в града.

На 21 ноември е задържан 22-годишен мъж за насилие над жената, с която живее на семейни начала.

Сигналът е подаден около 15:00 ч., а по случая е образувано досъдебно производство.

На пострадалата е предложена правна помощ.

Вторият инцидент е от нощта на 22 ноември. Около 23:00 ч. е получен сигнал за домашно насилие, като на следващия ден е задържан 50-годишен мъж, съжителстващ с пострадалата жена.

И по този случай е образувано досъдебно производство, а на жената е предложена правна защита.