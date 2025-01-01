Два сигнала за случаи на домашно насилие са получени в петък вечер на тел.112., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 18.10 часа на 21 ноември 28-годишна жена от Самуил пострадала от 51-годишния мъж, с когото живеела на семейни начала.

Криминално проявеният и осъждан партньор й нанесъл удари по главата и тялото.

Задържан е в РУ-Исперих, а на потърпевшата са разяснени правата по ЗЗДН.

Около 22.30 часа в същия ден в село Дянково възникнал скандал между 27-годишен мъж и 39-годишна жена, които живеели съвместно. Разправията прераства във физическа саморазправа, при която мъжът нанесъл удари с ръце и крака върху съжителката си.

Пострадалата е настанена в МБАЛ-Разград, без фрактури и опасност за живота. Извършителят е задържан в РУ-Разград. По двата случая са образувани проверки по чл.131, ал.1, т.5А от НК.