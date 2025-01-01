Близо една от всеки три жени, или около 840 милиона жени в света, са преживели домашно насилие или сексуално насилие извън рамките на двойката през живота си, обяви днес Световната здравна организация (СЗО), изразявайки съжаление за слабия напредък, постигнат в тази област през последните години, предаде Франс прес.

"Насилието срещу жените остава една от най-устойчивите и най-малко взети под внимание кризи в областта на правата на човека по света, като през последните две десетилетия е постигнат много малък напредък", констатира СЗО в свое изявление.

"Близо една от всеки три жени, или около 840 милиона души в света, е претърпяла физическо или сексуално насилие от интимен партньор или сексуално насилие от други лица през живота си", обяви СЗО.

Организацията уточнява, че само през последната една година "316 милиона жени, или 11 процента от жените на възраст над 15 години, са били жертви на насилие от страна на интимен партньор".

Напредъкът в намаляването на насилието в рамките на двойката е "болезнено бавен", с годишен спад от едва 0,2 процента през последните 20 години, подчертава СЗО.

"Въпреки това, трябва да се има предвид, че по-голямата осведоменост вероятно ще доведе до увеличаване на броя на сигналите за насилие. Затова е вероятно тези (числа) за насилието да останат непроменени за известно време, докато все повече жени го признават, назовават и сигнализират“, обясни пред медиите Лин Мари Сардинха, отговорник по тези въпросите в СЗО.

За първи път докладът включва в допълнение към всички видове домашно насилие и данни за сексуалното насилие, извършено от лице, различно от партньора, като разкрива, че 263 милиона жени са претърпели сексуално насилие извън рамките на двойката след 15-годишна възраст.

Експертите смятат, че това число е значително "занижено" поради "стигматизацията и страха".

"Никое общество не може да се счита за справедливо, сигурно или здраво, докато половината от населението му живее в страх. Прекратяването на това насилие не е само въпрос на политика, а на достойнство, равенство и човешки права“, заяви Тедрос Аданом Гебрейесус, генерален директор на СЗО, цитиран в изявлението.

Този нов доклад, публикуван преди Международния ден за премахване на насилието срещу жени и момичета на 25 ноември, се основава на данни, събрани между 2000 и 2023 г. в 168 страни, и според СЗО разкрива "тревожна картина на дълбоко пренебрегвана криза и остро недофинансирана реакция".

Докладът предупреждава за срив във финансирането, отпуснато за тези инициативи, "в момент, когато хуманитарните кризи, технологичните промени и нарастващите социално-икономически неравенства увеличават рисковете за милиони жени и момичета".