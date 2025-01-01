Министерският съвет прие дългоочакваният координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие, обяви вицепремиерът Атанас Зафиров на брифинг след днешното заседание на Министерския съвет.

"Нашата задача беше законът срещу домашното насилие да заработи като единна система и точно това прави приетият днес координационен механизъм. Той урежда основните процедури на взаимодействие между всички ангажирани страни, органите на изпълнителната власт, местната власт, социалните услуги, кризисните центрове и НПО-тата, които предоставят съответната защита и подкрепа", посочи Зафиров.

„Аз съм изключително доволен, че имаме работещ инструмент, който подрежда целия път на пострадалите от първия сигнал до трайната защита и подкрепата. През последните години данните от съдилищата прокуратурата и МВР показват траен и тревожен ръст на случите на домашно насилие и делата защита. В редица райони делата по Закона за защита от домашно насилие растат с 25 до 30% годишно, включително и по отношение на деца. Това не са просто цифри, защото зад всяко дело стои конкретен човек, човешка съдба, конкретна травма“, каза още Зафиров.

Той обясни, че целта е всички действия да бъдат синхронизирани и във всеки конкретен случай да има ефективна, адекватна защита „без жертвата да бъде постоянно разкарвана от институция в институция и да разказва историята си по няколко пъти“, както на практика се получаваше досега“.

В механизма е разписано взаимодействието между институциите, когато са засегнати деца. „Всяко дете в риск се третира не само като свидетел, но като самостоятелна жертва със специфична закрила и включване на органите за закрила на детето“, посочи още Зафиров.