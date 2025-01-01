Два нови случая на домашно насилие в област Благоевград, станали в рамките на ден.

На 14 ноември около 21:24 часа в РУ-Сандански, 36-годишна жена от с. Склаве е съобщила, че 49-годишният мъж, с когото живее на семейни начала, посягайки към нея с остър предмет й отправя заплахи за живота и здравето й.

Мъжът е задържан от органите на реда. По случая е образувано досъдебно производство.

В същия ден жена на 52 години от Благоевград е съобщила в 01 РУ-Благоевград, че около 05:15 часа пред дома й в града бившият й съпруг, който е на 53 години от Благоевград е нарушил заповед за незабавна защита на РС-Благоевград и й е нанесъл удар по лицето, след което е избягал в неизвестна посока.

За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.