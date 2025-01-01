Образувано е бързо полицейско производство за нанасяне на лека телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Търговище.

На 16 ноември около 11:13 ч в РУ-Търговище е получен сигнал, че след възникнал скандал в апартамент на жилищен блок в кв. „Запад“ на гр. Търговище, 30-годишен мъж от с. Градина, област Разград, е причинил лека телесна повреда в условията на домашно насилие на жена, с която живеят на семейни начала.

Мъжът е задържан в РУ-Търговище. По случая е образувано бързо полицейско производство.