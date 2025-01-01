Криминално проявен е задържан за домашно насилие в Перник, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 13 ноември около 09, 00 ч. на ул. „Протожерица“ в областния град. 27-годишен нанесъл побой на 52-годишната му майка, причинявайки й телесна повреда в условията на домашно насилие.

След подаден сигнал на тел. 112 познатият на полицията мъж бил задържан за до 24 ч. с полицейска мярка.

Преди около 20 дни на същото място от 27-годишният мъж беше нападнат и бит 75-годишен перничанин без никакъв повод и причина.

Предстои да бъде привлечен като обвиняем и прокуратурата да му поиска постоянен арест.