Разследват три случая на домашно насилие в Шуменско, съобщиха от полицията.

36-годишен мъж е задържан в областния град, след като е нарушил заповед за незабавна защита и подпалил постелка на пред входна врата на жилището на 28-годишна жена, с която живял на семейни начала.

Мъж заплаши с убийство бившата си приятелка, докато е в затвора

Сигналът за агресията е подаден на 26 август. Мъжът е задържан. Двама мъже са арестувани в Нови пазар за упражнено насилие. На 26 август 48-годишен от село Енево осъществил психически тормоз, отправил обиди към 45-годишната си съпруга.

Закани за убийство към 50-годишна жена, с която живее на семейни начала, отправил 58-годишен мъж от село Каспичан след скандал.