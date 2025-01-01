Задържан е мъж, пребил жена си и след това избягал да се укрие в Добрич, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна.

Сигналът за случилото се е бил подаден в началото на тази седмица от една от болниците в крайморския град.

В лечебното заведение е била приета 56-годишна жена - с опасност за живота от много наранявания - счупени ребра и перфорация на бял дроб, от нанесен ѝ побой. Тя е била докарана до болницата от свои близки.

При разследването на случая полицаите са установили, че жената е пребита от мъжа, с когото е в процес на развод. Междувременно той избягал и се скрил в Добрич.

Със съдействието на дирекцията в добруджанския град мъжът е задържан. Срещу него е образувано досъдебно производство за нанасяне на тежка телесна повреда в условията на домашно насилие.