Софийска районна прокуратура обвини и задържа 47-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена, след като й се заканил с убийство.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 ноември в ж.к. „Гоце Делчев“ в София, обвиняемият е хванал жената, с която живее на семейни начала, за ръцете, дърпал я и я влачил, след което я хвърлил върху легло и й нанесъл удар с ръка по лицето.

Вследствие на ударите той е нанесъл на пострадалата лека телесна повреда, като деянието е извършено в условията на домашно насилие. Докато обвиняемият удрял жената, той й се заканил с убийство, като й казал: „Ако се разпадне семейството ни, ще избия и трима ни, като заколя първо теб и детето, а после и себе си!“.

По случая е започнато разследване, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане от прокурор за определяне на постоянен арест.