Размерът на средния осигурителен доход за страната за август е 1056,31 евро, а за периода от 1 септември 2025 г. до 31 август 2026 г. – 1009,78 евро. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

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Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през септември тази година.

За юли размерът на средния осигурителен доход за страната беше 1015,10 евро, а за периода от 1 август 2025 г. до 31 юли тази година – 1000,93 евро.