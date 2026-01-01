Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и мъгливо. Има силен вятър, а във високите части на планините превалява сняг. Има лавинна опасност, като е в най-висока степен по високите части на планините.

Жълт и оранжев код в България: Циклон носи сняг, студ и вятър

Постъпили са сигнали за инциденти само по ски пистите, допълниха от ПСС на БЧК.

Жълт и оранжев код за значителни валежи за цялата страна издаде за 17 февруари Националният институт по метеорология и хидрология.