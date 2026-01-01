Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбеляза патронния си празник с академично тържество в аулата на висшето училище. На церемонията присъства президентът Илияна Йотова, която определи празника като значим не само за академичната общност, но и за цялата страна заради ролята на университета в историята на българската държавност и просвета.

В словото си Йотова отбеляза академичните постижения на университета и участието му в международния научен обмен. Тя посочи като пример Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), чиито разработки според нея показват потенциала на България да създава научни идеи и иновации със световно значение. Ректорът проф. Елиза Стефанова заяви, че университетът има мисия, която надхвърля академичната среда, и подчерта значението на знанието и просвещението.

Почитаме паметта на св. Климент Охридски и св. Климент Римски

Академичното слово тази година беше на проф. Веселин Янчев от Историческия факултет на тема „Княз Александър Първи Български, Русия, армията и Съединението“. В рамките на тържеството бяха връчени удостоверения на новоизбраните професори и дипломи на преподаватели, придобили научната степен „доктор на науките“ през последната година.

С голямата награда за научноизследователска дейност в областта на природо-математическите науки беше отличена доц. д-р Нина Кънева-Добревска, а в областта на хуманитарните и социалните науки – проф. Веселин Янчев. Наградата на Столичната община за най-добър млад учен получи гл. ас. д-р Моника Мутовска, а почетният знак на кмета за принос към хуманитарната наука беше връчен на гл. ас. Зорница Петрова.

Бяха присъдени и стипендията на името на братята Евлоги и Христо Георгиеви за студент от Карлово, която получи Тодор Ников от Стопанския факултет, както и годишните награди „Алма матер“ за студенти с постижения в образователната, научноизследователската и спортната дейност.

Преди церемонията представители на Академичния съвет и президентът поднесоха венци и цветя пред паметника на св. Климент Охридски. Цветя бяха положени и пред паметниците на дарителите на университета – братята Евлоги и Христо Георгиеви. Тържеството завърши с изпълнения на Университетския хор за старинна музика.