Застрахователите ще могат да предлагат полици „Гражданска отговорност“ за срок от поне 30 дни за определени категории превозни средства, вместо собствениците им да бъдат принудени да сключват годишна застраховка. Това предвиждат промени в Кодекса за застраховането, внесени от Стефан Белчев и група народни представители от „Прогресивна България“, които парламентът прие окончателно на второ четене.

Новите правила ще обхващат превозни средства с временна или транзитна регистрация – за срока на валидност на регистрацията, бавнодвижещи се пътни превозни средства, самоходни машини, моторни превозни средства от категория L, къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили. Цените на по-краткосрочните полици ще бъдат определяни от застрахователните компании.

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Целта е собствениците на превозни средства, които не се използват през цялата година, да имат по-голяма гъвкавост при сключването на задължителната застраховка. Така например мотористите, които карат основно през топлите месеци, и собствениците на кемпери, използвани предимно за летни пътувания, ще могат да търсят покритие за по-кратък период.

Промените идват след недоволство сред мотористите заради поскъпването на застраховката „Гражданска отговорност“ за мотопеди и мотоциклети. През юни представители на мотоклубове в страната излязоха на протест с искане за сезонни полици и за оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор.

Променя се и механизмът за изплащане на обезщетения

С приетите изменения се урежда и редът, по който Гаранционният фонд ще извършва плащания вместо застраховател с отнет лиценз, когато Националното бюро на българските автомобилни застрахователи е задължено да плати по международни споразумения, по които България е страна.

Според новите правила Гаранционният фонд ще трябва да преведе дължимата сума до седем дни след получаването на уведомление за плащане от Националното бюро. В обхвата ще попадат обезщетения за вреди, лихви и разноски по уреждането на застрахователни претенции, както и такси и разходи за обработването им, дължими на национални бюра или компенсационни органи.

След плащането Гаранционният фонд ще встъпва в правата на Националното бюро срещу съответния застраховател, за да може да потърси обратно изплатените средства.

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Предвидена е и обратната хипотеза – когато Националното бюро вече е изплатило обезщетението. В този случай Обезпечителният фонд ще възстановява съответната сума на Бюрото в срок до 15 дни от предявяването на вземането, ако застрахователят не е възстановил парите и Бюрото не се е удовлетворило чрез банковата гаранция или презастрахователните договори.

Новият ред ще се прилага за всички застрахователни претенции, по които Националното бюро е задължено да плати вместо застраховател с отнет лиценз, независимо дали претенцията е предявена преди или след отнемането на лиценза.

КФН ще може да реагира самостоятелно при недостиг на средства във фондовете

Законодателните промени засягат и финансирането на фондовете, управлявани от Гаранционния фонд. Комисията за финансов надзор ще може по собствена инициатива да взема решения за покриване на недостиг на средства, вместо да действа само по предложение на Управителния съвет на Гаранционния фонд.

Според мотивите на вносителите това ще позволи по-бърза реакция при необходимост от допълнително финансиране.

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Променя се и механизмът за авансовите вноски на застрахователите. Размерът им ще се определя въз основа на действително внесените вноски през предходната календарна година, като срокът за плащане не може да бъде по-кратък от три месеца. При просрочие ще се начислява законна лихва.

За вноските в Обезпечителния фонд е предвидено общата дължима сума да се внася до 31 май на следващата година. Очакваният ефект е средствата да постъпват по-равномерно и предвидимо, което да подпомогне ликвидността на фонда.