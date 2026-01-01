Четирима от пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ бяха изписани от болницата „Сърце и мозък“ в Бургас, докато друг ранен продължава битката за възстановяването си в реанимация. Тежко пострадалият румънски гражданин е с много сериозна гръдна травма и остава на апаратна вентилация.

Това съобщи пред журналисти проф. д-р Асен Батов, началник на Клиниката по ортопедия и травматология в лечебното заведение. По думите му лекарите ще направят опит за спиране на апаратната вентилация на румънския гражданин.

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Другият тежко пострадал - детски лекар инфекционист, вече е изведен от реанимацията и е преместен в Клиниката по ортопедия. Предстоят му още няколко интервенции, като медиците очакват през следващата седмица състоянието му да се стабилизира. Пациентът е контактен и адекватен.

Междувременно три жени и един мъж, преживели кошмара на магистралата, вече са изписани от болницата. Жените се прибират в град Левски, а мъжът е от Бургас. Четиримата са били настанени за лечение в отделенията по ортопедия и гръдна хирургия.

Сред оцелелите е 81-годишната Веселина Трифонова, която пътувала с автобус от Левски към Несебър за физиотерапия. Тя разказа за ужасяващите моменти, когато силен тътен и удар разтърсили автобуса.

„В моя живот за пръв път виждам такава мъгла“, сподели жената. След сблъсъците стъклата на автобуса започнали да се чупят, а пътниците били призовани незабавно да напуснат превозното средство.

„Някой каза: „Излизайте бързо, да не запали автобусът и да изгорим като факли“, разказа Трифонова. Истинска битка за оцеляване е преживял и Теодор Тодоров, чийто автомобил бил смачкан при катастрофата. Въпреки преживения ужас той успял да помогне на друг пострадал шофьор.

„Имах голям късмет. Моят автомобил е смачкан като консерва. Не знам как си отворих вратата и излязох от колата си“, разказа мъжът. След като се измъкнал от автомобила, той видял водач на камион, превозващ жито, който отчаяно търсел помощ.

„Шофьорът на камиона тропаше за помощ през прозореца. Направих два опита да счупя стъклото, но не успях. След това взех един крик и така извадих водача“, сподели Тодоров.

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След спасителната акция мъжът започнал да предупреждава останалите шофьори за опасността. С помощта на автомобилен тас и фенерчето на телефона си той подавал сигнали на приближаващите автомобили.

„Много гъста мъгла беше - все едно с изключени фарове да влезете в неосветен тунел“, описа той условията на магистралата. Другите две изписани жени - Людмила Личева и Ганка Славова, също разказаха за драматичните минути в автобуса. „Спомням си първия удар като спирачка. Всички се чудехме какво става. Жито, стъкла, паднали седалки“, сподели Личева.

По думите на Славова пътниците усещали нови удари при последващите сблъсъци на автомобили с автобуса. Вътре било тъмно, а хората първоначално не успявали да излязат.

„Чувахме само тътени и нямахме представа откъде идва това нещо“, разказа тя. Четиримата оцелели изразиха благодарността си към медицинските екипи и хората, които са им помогнали след трагедията.

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„Много се радвам, че те са изписани живи и здрави. Като цяло направихме всичко, което зависи от нас. Реагирахме максимално бързо, за да ги оперираме по спешност. Най-голямото удовлетворение е, когато ти кажат „благодаря“, заяви проф. Батов.

Припомняме, че на 10 ноември около 7:00 часа сутринта при изключително гъста мъгла на АМ „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол, станаха две тежки верижни катастрофи в двете посоки на движение - към София и Бургас.

Жертвите на трагедията достигнаха 12 души, а над 50 бяха ранени. В катастрофите участваха общо 86 превозни средства. Броят на загиналите нарасна, след като 50-годишен мъж, настанен в тежко състояние в болницата „Д-р Иван Селимински“ в Сливен, почина.

В болница „Дева Мария“ в Бургас също се лекува тежко пострадал при катастрофите.