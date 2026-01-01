На първия тур на изборите за президент и вицепрезидент машините, при които е имало проблем, са били около 0,3% от общия им брой. На балотажа спрелите машини са били 0,2% от всички използвани устройства. Това заяви в ефира на „Твоят ден“ изпълнителният директор на фирмата доставчик на машините „Сиела Норма“ Веселин Тодоров.

Той посочи, че грешките могат да се сведат до 0%, ако се позволи ремонтиране на машините по време на изборния ден. „Със сегашния състав на ЦИК не сме обсъждали този въпрос, но преди са ни казвали, че това представлява заплаха за честността на вота. Звучи малко абсурдно твърдението, че смяната на един карточетец може да създаде проблем с честността на вота“, каза Тодоров.

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Той определи резултата от машинния вот като перфектен, като го отдаде и на извършения ремонт на всички машини за гласуване. Средно ремонтът на една машина е струвал около 115 евро. Тодоров отбеляза, че средствата, необходими за ремонта на устройствата, не са били кой знае колко големи, предвид факта, че става въпрос за машини, които не са били ремонтирани в продължение на шест години.

Той посочи, че сега машините са работили по-надеждно дори от първите избори, когато са били чисто нови. По думите му са тествани абсолютно всички компоненти, което е довело до перфектен резултат.

Изпълнителният директор на „Сиела Норма“ допълни, че са регистрирани около четири-пет случая на проблеми с принтера и хартията, както и толкова с карточетеца. Имало е и няколко случая на изгорели екрани.

Той обясни, че липсата на паравани към някои от машините за гласуване се дължи на счупени панели. По думите му сегашният състав на ЦИК е направил поръчка за доставка на части, но в нея не са били включени достатъчно количество паравани. Той добави, че от „Сиела Норма“ са осигурили картонени паравани, които изпълняват същата функция. Те са били използвани в изборния ден и са осигурявали необходимата защита на тайната на вота.

Тодоров допълни, че макар картонените паравани да осигуряват малко по-голямо закриване, те не създават предпоставки за манипулации. Въпреки това той подчерта, че най-доброто решение е използването на оригиналните панели, които се прикрепят към самите машини.