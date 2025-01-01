Авиокомпания „Райънеър“ (Ryanair) изпрати позиция във връзка случая на българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка.

„Безчовечна постъпка на пилот към дете“: Свалиха момче от самолета на летище „Васил Левски“

„Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище София – които отговаряха за товаренето на количката в самолета – не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция“, се казва в позицията на авиокомпанията.

Припомняме, че за случая информира вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. На 8 август той съобщи, че е възложил проверка на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Министър Караджов каза, че количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея неведнъж.