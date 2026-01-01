Акцията по издирването по въздух и вода на рибарския кораб с трима души на борда, изчезнал от радарите край Маслен нос, бе подновена днес. Операцията се провежда под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация”. Ще се използва и дрон.

Плавателният съд, на чийто борд са капитанът Христо Спасов, неговият 25-годишен син и още един мъж, за последно е бил около нос Коракя, източно от Маслен нос в сряда сутрин. По последна информация тримата предприели рисков риболов, въпреки лошите метеорологични условия и бурята.

Тази сутрин седем доброволчески екипа тръгнаха на пешеходен обход от созополския къмпинг „Каваци“ към скалистите брегове на Маслен нос в търсене на следи от изчезналия кораб ВН8112.

В групите за търсене са жители на Созопол, както и рибари от Балчик. На място пристигна и другият син на изчезналия капитан - Християн Спасов, предаде кореспондентът на БТА. Пред медиите той каза, че баща му е опитен рибар, а брат му се занимава с риболов заедно с него от седем години. По думите му те са излезли в морето за улов на акула.

След целодневна акция в Южното Черноморие: Без следа от изчезналия кораб, издирването продължава

Обходът се провежда при значително по-спокойно време в сравнение с вчерашния ден, което позволява на доброволците да достигнат до повече места край брега. Хората са разделени на екипи, които следят за отломки, спасителни средства или други следи от кораба, изхвърлени на брега. В акцията се включват и служители на общинската администрация в Созопол.

Кметът Тихомир Янакиев съобщи, че спокойното море днес позволява в издирването да бъде включена и една лодка.

Цял ден вчера продължи вчера акцията по издирването им, но вечерта и през нощта беше преустановена поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

„Колегите са изключително притеснени от случилото се. Най-тревожното е времето, в което корабът е изчезнал – има разлика от 2–3 минути между данните от AIS предавателя и радарите. Всички се надяваме, че ако е имало инцидент с кораба, екипажът е имал достатъчно време да реагира и да пусне спасителен плот. Такова бързо изчезване е необичайно”, обясни пред NOVA мореплавателят Здравко Василев и уточни, че радарите се следят от „Гранична полиция”, докато AIS радара е нещо като комбиниран уред, който предава в реално време позицията на плавателния съд.