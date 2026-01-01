Администрацията на президента е отговорила на 14 запитвания по Закона за достъп до обществена информация, свързани със случая на помилване на Огнян Атанасов, известен като „петричкия Ескобар“.

От прессекретариата на държавния глава отхвърлиха твърденията за укриване на информация и заявиха, че проверка е установила наличието на необходимите документи по преписката и спазването на правилата от Комисията по помилването. Случаят е предаден на прокуратурата по искане на президента Илияна Йотова.

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"Авторите на запитванията са народни представители – 5 запитвания, политици, журналисти, общественици. Диапазонът на въпросите е широк – касаят както конкретния случай, така и дейността на Комисията по помилването от 2017 г. насам. При изготвянето на отговорите е спазен редът на ЗДОИ и те са изпратени в законоустановения срок, като е предоставена цялата налична информация, която националното и европейското законодателство позволяват. В този смисъл са манипулативни твърденията, че Администрацията на президента укрива информация. Недопустимо е спазването на закона от страна на президентската институция да се превръща в политически инструмент за внушения. Неверни са и внушенията, че за периода ноември 2017 г. – януари 2018 г. Комисията по помилването е заседавала в незаконен състав – спазени са действащите към онзи момент правила за работа", пишат от президентската институция.

Съобщава се, че в Администрацията на президента е била извършена проверка на всички факти и обстоятелства по случая с Огнян Атанасов. Установено е, че необходимите по преписката документи са налични и Комисията по помилването е спазила правилата си за работа.

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В хода на производството по разглеждане на молбата за помилване Комисията по помилването е изискала от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието информация за осъдения. Предоставено е експертно становище на медицинската комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Заключението на медицинската комисия е изготвено след личното явяване на осъдения пред нея и след подробното запознаване с наличната медицинска документация. Констатирано е наличието на тежки заболявания на осъдения, съставляващи непосредствена опасност за здравето и живота му. Състоянието му изисква лечение в специализирано неврохирургично заведение, където да бъде под постоянно наблюдение.

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За здравословния статус се съди и по събраните по преписката документи, в това число прокурорски актове за прекъсване изпълнение на наказание (7 броя); медицински експертизи (13 броя); експертни решения на ТЕЛК (3 броя); документи относно резултати от различни медицински изследвания; амбулаторни листове относно извършени медицински прегледи.

Цялата преписка беше пратена на Прокуратурата на Република България. Президентът Илияна Йотова я сезира на 19 октомври 2026 г. с искане за обективна и пълна проверка на публично изнесени твърдения за нарушения в процедурата по помилване на Огнян Атанасов, включително за потенциални корупционни практики, както и на обстоятелствата около съхраняването и разпространението на записи от охранителните камери на Софийския затвор. Държавният глава очаква проверката да бъде извършена в законоустановените срокове и компетентните органи да оповестят своевременно резултатите от нея.