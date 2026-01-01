Обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп споразумение с руския президент Владимир Путин за доставки на дизелово гориво за американския и световния пазар предизвика реакции и сред българските политици.

Дизелът в САЩ поевтиня с 5% след споразумението между Тръмп и Путин

Сделката цели да допринесе за понижаване на цените на горивата, но предизвика критики от страна на Украйна заради опасенията, че приходите от руския енергиен износ ще подпомогнат финансирането на войната. Ето какво коментираха политическите представители у нас.

„Прогресивна България”

От „Прогресивна България” не сме казвали, че Украйна трябва да капитулира. Това е поредното внушение от страна на „Демократична България” и „Продължаваме промяната”. Това коментира в предаването „Събуди се” по NOVA зам.-председателят на НС Иван Ангелов от „Прогресивна България”.

Ангелов заяви, че външната политика и позицията на България ясно показва, че ние трябва да бъдем внимателни в нашия изказ и да бъдем бдителни към всичко онова, което се случва.

„Случват се много неща. До обяд се говори едно, след обяд се говори друго. Прави се трето. Така че най-добрата позиция в момента, която България може да има, е да видим какво ще се случи като реални действия и след това да анализираме”, коментира депутатът.

По думите му дипломацията е изключително интересен елемент от комуникацията между отделните държави. Той е на мнение, че конфликтът между Русия и Украйна трябва да бъде решен по дипломатически път.

Всички страдаме от тази война и последствията от нея, смята той.

ГЕРБ

“Току-що приключих изключително успешна дискусия с президента на Русия Владимир Путин, в която беше постигнато съгласие Русия незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през месец ноември и 1 000 000 тона веднага след това. Това съобщи преди минути американският президент Доналд Тръмп в неговата мрежа Truth Social“. Написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във фейсбук.

Тръмп след разговор с Путин: Русия се съгласи да достави над 300 000 т дизелово гориво за САЩ и световния пазар

В България на 23 септември 2026 г. правителството на Румен Радев в Народното събрание на Румен Радев, с гласовете на „Прогресивна България“ на Румен Радев, отмени забраната за износ на нефтопродукти от България. Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Предупредих, че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи, пише още той.

Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната. Кой има интерес от това? Със сигурност не българските производители и потребители. Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека, смята Борисов.

„Продължаваме промяната”

Обявеното от Доналд Тръмп споразумение с Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар е резултат от проблемите на американския президент в страната му. Той търси бързо решение, което да го спаси от тежка загуба на предстоящите избори. Това коментира в предаването „Събуди се” по NOVA Николай Денков, председател на ПГ на „Продължаваме промяната”.

„Ситуацията ми напомня началото на Втората световна война. Моето притеснение е, че Путин се опитва да сключи сделка, с която да си вземе Източна Европа: Украйна, Балтийските държави, Молдова, а може би и на юг към България и Румъния. И това би било предпоставка за трагични събития”, коментира Денков.