Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар след „изключително успешен“ разговор с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Тръмп добави, че Русия ще достави още 3 милиона тона дизелово гориво в кратък срок, в зависимост от състоянието на рафинериите си.

По думите му Москва ще достави незабавно и още 500 000 тона през ноември, последвани от още 1 милион тона.

Специалният представител на руския президент Владимир Путин и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев приветства сътрудничеството между Русия и САЩ в сферата на дизеловото гориво и енергетиката в публикация в социалната мрежа "Екс", малко след телефонния разговор между Путин и американския президент Доналд Тръмп, съобщиха Ройтерс и ТАСС.

"Сътрудничеството между Русия и САЩ в сферата на дизеловото гориво и енергетиката ще бъде от полза за света", написа Дмитриев.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски разкритикува споразумението между САЩ и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за САЩ, определяйки го като "инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена", предаде Ройтерс.

"Подаръците за Путин няма да донесат мир или каквато и да е полза за цивилизования свят", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

"Русия ще се "отплати" за дизела с още терор. Да се ​​позволява на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана. Необходимо е реално деескалиране на отношенията с Русия на реципрочна основа", заяви Зеленски.

Пред журналисти украинският президент добави, че споразумението ще осигури на Москва допълнителни средства за водене на война. Той нарече сделката между САЩ и Русия за дизела "слабо решение на силни партньори".