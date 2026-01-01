По повод настъпването на свещения месец Рамазан поздравявам нашите сънародници мюсюлмани. Това написа лидерът на ДПС–Ново начало Делян Пеевски.

„Нека този благословен период донесе здраве, мир и духовна сила във всяко семейство и всеки дом. Нека тържествените вечери - ифтар да бъдат изпълнени с берекет и топлина. Нека този месец вдъхнови всички към добри дела, състрадание и подкрепа за нуждаещите се“, съобщи той.

„Пожелавам ви дни, изпълнени със смирение, доброта и съпричастност, а ценностите на Рамазан да обединяват и вдъхновяват за повече разбирателство, солидарност и мир. Честит и благословен Рамазан“, каза Пеевски.