ПГ на ГЕРБ-СДС няма да внася подписи за искане за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

"След като се запознахме с позицията на Прогресивна България (ПБ), за нас е ясно, че служителят на НСО ще е удобният бушон, който да закрие скандала. Най-същественият въпрос, който остава открит, е дали ПБ прави достатъчно ясно разграничение между законността на действията на охранителя и политическата отговорност на председателя на парламента", пишат от партията.

Служител на НСО блъсна журналистката Соня Колтуклиева, опозицията иска извинения и оставка (ВИДЕО)

От ГЕРБ отново определиха поведението на Михаела Доцова като недопустимо и несъвместимо с отговорността и авторитета на институцията. Те призоваха Доцова и „Прогресивна България“ да преосмислят позицията си и да поемат политическа отговорност за случилото се, като подчертаха, че оставката трябва да бъде резултат от осъзнаване на личната отговорност, а не от политически натиск.

По-рано от ГЕРБ съобщиха, че са събрали 39 от необходимите 80 подписа на народни представители за свикване на извънредно заседание на Народното събрание и за искане на оставката на председателя на парламента Михаела Доцова.

От партията отправиха покана към всички опозиционни парламентарни групи да се присъединят към двете искания и да подкрепят инициативата с подписите си.

Доцова съжалява за инцидента с Колтуклиева: Това е абсолютно недопустим

Повод за искането стана инцидентът, при който служител на Националната служба за охрана (НСО) блъсна журналистката Соня Колтуклиева. От ГЕРБ определиха като недопустимо поведението на Доцова, която според тях напуснала невъзмутимо мястото на инцидента след реакцията на охраняващите я служители. От партията заявиха, че подобно поведение е несъвместимо с институцията на председателя на Народното събрание.

Не се отказваме от искането на оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Очевидно е, че колегите от „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Демократична България“ (ДБ) не дават своите подписи, така че такава подписка не може да бъде инициирана, обясни по-късно нна брифинг пред медиите депутатът от ГЕРБ – СДС Георг Георгиев, предаде БТА.

Той изрази надежда, че моралът на Доцова ще проговори и тя ще си подаде оставката.

Той коментира, че текат „паралелни сюжети“. Единият е опитът Националната служба за охрана (НСО) да се ползва за „бушон“. Действията, които се предприемат срещу службата, без да оневиняваме това, което се случи, смятаме, че не могат да изкупят политическата отговорност, посочи Георгиев. По неговите думи, второто е „претоплената манджа за сглобките“. Ясно и категорично казахме, че няма да допуснем да се говори повече и да се спекулира с този въпрос. „Сглобки“ няма и няма да има, заяви Георгиев.

„Сглобки“ могат да бъдат правени, когато си в управлението. Когато си в опозиция, няма как да бъдат правени. „Сглобката“, за която се говори, мина отдавна. За нас отказът на ПП и ДБ да положат подписите си под нашето искане е знак, че може би в шума на предизборната кампания и на тежката конфронтация, която виждаме на повърхността, текат процеси на осъществяване на нова „сглобка“, свързана с избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, смята депутатът от ГЕРБ – СДС Тома Биков.

Да не се окаже, че след месец, тези които бяха наричани от Радев „алчни политици, жадни за власт, осъществили уродливо кръвосмешение“, го подкрепят при преразпределянията в съдената власт. Днешният отказ да се подпишат означава, че те остават една много широко отворена врата по отношение на „Прогресивна България“, каза още Биков.