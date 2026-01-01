България трябва спешно да определи позицията си по идеята за "Европа на две скорости", защото без ясна икономическа и политическа стратегия страната рискува да остане извън ключовите процеси в Европейския съюз. Това заяви бившият вицепремиер Меглена Кунева в предаването "България, Европа и светът на фокус".



Темата е на дневен ред след среща в Брюксел на финансовите министри на шестте най-големи икономики в ЕС, които обсъждат възможности група държави да задълбочат сътрудничеството си, дори при липса на единодушие сред всички 27 членки.



Според Кунева Европа вече е изправена пред необходимостта да действа по-бързо, тъй като икономическите показатели на съюза изостават спрямо други глобални икономики.



"Не бих казала, че има основания да смятаме, че тази идея ще отмине. Европейският съюз трябва да бърза, защото икономическото сравнение с други региони не е в негова полза". По думите ѝ механизмът за засилено сътрудничество вече съществува в европейските договори и позволява поне девет държави да напредват заедно в определени политики, без да бъдат блокирани от вето на останалите.



Кунева подчерта, че в България липсва реален обществен и политически дебат за мястото на страната в тези процеси, а европейските теми често се свеждат само до въпроса за усвояването на средства.



"Всички тези новини в България са малко като светска хроника – нещо се случва някъде, ние го отбелязваме и продължаваме нататък, без истински политически дебат". Тя посочи, че страната има сериозни проблеми с развитието на капиталовите пазари, администрацията и конкурентоспособността, което поставя под въпрос готовността ни да се включим в по-тясно европейско сътрудничество.



Според нея един от ключовите въпроси е какво ще направи България за развитие на капиталовия си пазар, след като именно това е сред основните приоритети на европейските икономически реформи. Кунева отбеляза, че проблемът не е само български, а засяга цяла Европа, която губи позиции спрямо Китай и други икономики.



"Конкурентоспособността на Европа е слаба, а търговският дисбаланс с Китай продължава да се увеличава. А този проблем отсъства от нашата вътрешна дискусия".



По думите ѝ България също страда от сериозен дисбаланс между внос и износ, както и от слабо индустриално и селскостопанско производство. Бившият еврокомисар разкритикува и липсата на стратегическо мислене в българската политика, както и отсъствието на сериозен разговор по икономическите теми.



"Няма как политическото да не е интелектуално. Без визия и знания няма как да се поеме отговорност."



Според нея страната рядко подготвя сериозни позиции по европейските въпроси, а министрите често пътуват за европейски срещи без ясна национална стратегия, подкрепена от обществено обсъждане.



Кунева подчерта, че процесът не разделя Европа на стари и нови членки, като пример посочи Полша, която вече е сред водещите икономики в региона.



"Не става въпрос за разделение между Източна и Западна Европа. Въпросът е кои държави имат икономическа сила и ясна позиция".



Тя предупреди, че най-големият риск за България не са грешните решения, а липсата на решения.



"По-добре е да сгрешиш, отколкото да пропуснеш да вземеш решение. Ако просто не правиш нищо, това създава непоправими последици".