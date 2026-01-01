Полицията и кметството на район "Източен" в Пловдив провеждат акция във връзка с незаконното строителство в кв. "Столипиново". Издадени са множество заповеди за събаряне на незаконни постройки, коментира районният кмет Емил Русинов и допълни, че акцията е започнала с бутането на незаконно изградена масивна ограда на къща на ул. "Джебел" при кръстовището с бул. "Ландос".

По време на акцията движението по бул. "Ландос" в района на ул. "Джебел" се контролира от екипи на полицията. Пропускат се само автобуси на градския транспорт.

Ограничаваше достъпът на хората до улицата, която трябва да е с ширина четири метра, а беше станала едва 50 см, коментира Русинов. По думите му акцията ще е по-мащабна и ще продължи и през следващата седмица. Наблягаме там, където е ограничен достъпът за сметосъбиране, линейка или пожарна, каза кметът и подчерта, че се работи, за да се подсигури сигурността на гражданите.

През март в района на ул. "Джебел" бе задържан разпространител на наркотични вещества, припомниха от Областната дирекция на МВР в града. Акцията по събарянето на незаконни постройки е част от мерките, за които директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов настоя с оглед постигане на по-голяма ефективност в борбата с продажбата на дрога и необходимостта за избягване на затруднения при предприемането на бързи полицейски действия при навлизане в такива имоти.