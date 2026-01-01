Приключи изборният ден у нас. Ето как премина денят по области, според полицията.

Вотът в страната: Изборни нарушения, агитации и технически проблеми (ОБЗОР)

София

Приключи изборният процес във всички избирателни секции на територията, обслужвана от ОДМВР-София. Не са регистрирани сериозни инциденти и нарушения на обществения ред.

За времето от 14 до 19 април вкл. от служителите на сектор „Български документи за самоличност“ са издадени 82 удостоверения на граждани без валидни документи за самоличност, желаещи да упражнят правото си на глас.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на изборните материали.

Силистра

В Силистренска област изборният ден премина и завърши в спокойна обстановка и без произшествия. В ОДМВР-Силистра няма постъпили сигнали за нарушения, свързани с полицейската охрана и пожарната безопасност в местата за гласуване.

В звената “Български документи за самоличност” в Силистра, Тутракан и Дулово от 14 април до 19.30 часа днес са издадени общо 51 удостоверения за гласуване на граждани, непритежаващи валидни лични документи.

ОДМВР-Силистра е създала необходимата организация транспортирането на изборните книжа и материали от избирателните секции до РИК да се осъществи под полицейска охрана.

Перник

Изборният процес на територията на Пернишка област приключи успешно. Не са регистрирани инциденти или нарушения, свързани с обществения ред и сигурността на гражданите по време на гласуването.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на изборните книжа и материали от Секционните избирателни комисии до Районната избирателна комисия. Осигурена е и готовност за съпровождане на бюлетините до Централната избирателна комисия.

В днешния ден звената „Български документи за самоличност“ са издали 5 удостоверения. Общият им брой, включително издадените през предходните дни, е 24.

Стара Загора

Изборният процес във всички секции на територията на област Стара Загора приключи. Няма данни за възникнали сериозни инциденти. Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК.

В седмицата от 14-ти до 19-ти април 2026г. звената „Български документи за самоличност“ на територията на ОДМВР-Стара Загора са издали общо 72 удостоверения, от тях 32 удостоверения са издадени в изборния ден.

Благоевград

Изборният ден в област Благоевград приключи в спокойна обстановка. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК. За да могат гражданите да упражнят избирателните си права, от 14.04.2026 г. до 19.04.2026 г. включително, от звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград са издадени общо 99 удостоверения /за изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок лични карти/. Само през днешния ден техния брой е 44.

Кърджали

Председателят на Районната избирателна комисия в Кърджали Петър Захариев обяви официално края на изборния ден в 9-и МИР.

По думите му подадената от общините информация е, че всички секции са затворили, като първите представители на секционни избирателни комисии вече са в сградата на театъра, където ще бъдат предавани протоколите.

„Сега вече изчакваме да видим какво се случва със секциите, как започват да попълват протоколите и как се подготвят пакетите“, каза пред журналисти Захариев.

Той обобщи, че изборният ден е преминал нормално. Подадени са били общо 18 жалби, като няма такива, които да са препращани към други институции за разглеждане по компетентност. Сред тях избори жалби за говорене в секция на различен от официалния български език, жалби за това, че кметове са влизали в секции или са били пред секциите, както и жалби за технически проблеми с машините в началото на изборния ден. Заради повреда се наложи в една от 349 секции с възможност за машинно гласуване, вотът да продължи само с гласуване с хартиена бюлетина.

В област Кърджали право на глас имаха, според избирателните списъци, 273 117 избиратели. Те гласуваха в 542 секции, 40 от които - подвижни, и 4 - в лечебни заведения и в Дома за стари хора в Крумовград.

Справка в РИК от предходните парламентарни избори през октомври 2024 г. показва, че право на глас в 9 МИР са имали 269 248 избиратели. От тях своето право на глас са упражнили 77 885 жители на областта, а избирателната активност е достигнала 28,93 процента.

Варна

Изборният ден във Варненска област приключи с активност от 50,27 процента, съобщи председателят на Районната избирателна комисия в крайморския град Велин Жеков.

Правото си на глас са упражнили 203 743 избиратели от имащите право на глас 405 335 души.

В областния център активността е 51,73 на сто, а гласувалите са 154 162 души. Най-висока е активността в Аксаково – 54,99 процента.

На последните парламентарни избори на 27 октомври 2024 година в района активността беше 39,64 процента.

Жеков коментира, че през изборния ден няма сериозни нарушения. Общо 15 машини за гласуване са отказали напълно. За останалите са полагани грижи през целия ден да работят, като за някои от тях са съставени 10-15 протокола за прекъсване.

Добрич

Избирателната активност в област Добрич към 20:00 часа е 39,98 процента. Гласували са 68 189 души от общо 170 575 имащи право на глас. Това съобщи на сайта си Районната избирателна комисия (РИК) – Добрич.

С решение на комисията в 20:24 часа бе обявен краят на изборния ден в Осми изборен район Добрички.

Най-висока е активността в община Шабла, където са гласували 49,86 процента от избирателите. Следват общините Каварна с 44,23 процента, община Балчик – 43,51 процента и община Добрич с 42,85 процента.

В община Генерал Тошево активността е 39,86 процента, а в община Добричка - 36,82 процента. Най-ниска към този час остава активността в община Тервел, където са гласували 27,25 процента от избирателите, а в община Крушари 31,84 процента.

За сравнение, към 20:00 ч., при предходните избори за народни представители избирателната активност в областта е била 32,18 процента.

Монтана

Избирателната активност в област Монтана при приключването на изборния ден в 20:00 часа е 51,88 на сто и е по-висока в сравнение с предишните парламентарни избори на 27 октомври 2024 година, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК) в Монтана.

Най-висока активност в на изборите в Монтанско днес е регистрирана в най-малката община на региона Георги Дамяново – 71,19 на сто. Следват Чипровци – 65,64 на сто, Брусарци – 61,20 на сто, Медковец - 55,94 на сто, Монтана – 54,36 на сто, Вършец – 53,47 на сто, Бойчиновци – 52,05 на сто, Якимово – 49,66 на сто, Берковица – 48,94 на сто, Лом 45,76 на сто и Вълчедръм 45,19 на сто.

Изборният ден в региона е протече спокойно и без големи нарушения на избирателния процес, заявиха за БТА от Районната избирателна комисия в Монтана.

Ямбол

Спокойно протича към момента предаването на изборните протоколи от 31-ви МИР в Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Вапцаров" в Ямбол. Над 30 секционни комисии са предали вече изборните книжа, каза за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Ани Канева.

"Засега процесът върви добре, ритмично, да се надяваме така да е през цялата нощ. Много се надявам до 8:00 часа сутринта да успеем да приключим", коментира председателят на РИК-Ямбол. Канева посочи, че до момента в протоколите на предалите секционни комисии има "сравнително леки грешки, които не се отразяват на действителния вот".

"Всичко при нас беше наред, нямахме никакви проблеми - нито с избирателите, нито с комисия, машината работеше без проблеми. Сега очакваме протоколите да бъдат наред", каза Минка Янева, председател на 73-а секционна избирателна комисия (СИК) в Ямбол.

"Имахме малко проблем с машината сутринта, но бързо беше отстранен. Всичко премина чудесно през деня, а тъй като се справихме добре и бързо, очакваме до половин час да предадем", коментира Васил Василев, председател на 98-а СИК в Ямбол.

"Чакахме малко повече време за такси, но то си е нормално при избори. Днес много спокойно беше, въпреки по-високата активност. Засега и организацията тук е добре", посочи Катя Бодушка, председател на 44-а СИК в областния град.

Русе

В спокойна обстановка премина изборният ден в област Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева. Тя добави, че няма данни за възникнали инциденти и не са констатирани нарушения, свързани с охраната или пожарната и аварийна безопасност в местата за гласуване. Обстановката към приключване на изборния ден в региона в 20:30 часа е определена като спокойна.

Областната дирекция на МВР в Русе е създала необходимата организация за полицейска охрана и съпровождане при транспортирането на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии (СИК) до Районната избирателна комисия (РИК) в зала „Арена Русе“, където също е осигурено дежурство от екипи на полицията и пожарната, каза още Малчева.

Първите представители на СИК пристигнаха в „Арена Русе“ малко преди 20:00 часа.

В периода от 14 до 17 април 2026 г. от звената на сектор “Български документи за самоличност” при Областната дирекция на МВР в Русе са издадени общо 93 удостоверения за гласуване, които да послужат на гражданите да упражнят правото си на глас в деня на изборите. Вчера и днес са издадени 12 удостоверения и са връчени 10 нови лични карти, отчете още Малчева.

Тя добави, че екипи от служители на ОД на МВР – Русе остават на терен и продължават да изпълняват своите ангажименти по гарантиране на обществения ред и сигурността в региона.