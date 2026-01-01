Американският съд вчера взе решение на освободи българина Милан Димитров, който беше задържан в края на 2022 г. в Гърция по обвинение от американската прокуратура, че е осъществявал търговия с руската федерация, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Въпреки че в хода следствието се доказа, че стоките, които според американското обвинение той е изпратил в Русия, не са отивали никъде, защото и до днес стоят в офиса на фирмата му в София. Той беше екстрадиран от Гърция в САЩ и прекара 37 месеца зад решетките, а ние започнахме да го защитаваме, защото това беше абсурдна ситуация, обясни Костадинов.

„Възраждане“ иска държавата да осигури 150 хил. долара за адвокат на Милан Димитров, екстрадиран в САЩ

В продължение на три години и половина не получихме никакво съдействие от страна на българските институции и правителства или политически партии. Държавата отказа да даде пари за адвокат на Милан Димитров в САЩ с мотива, че ако се ангажира ще политизира случая и това ще бъде по-лошо за него. Ние намерихме адвокат, парите бяха събрани основно от групата на „Възраждане“ в продължение на няколко години, посочи Костадинов.

Костадин Костадинов: Милан Димитров е екстрадиран в Тексас

Той припомни случая с българските медицински сестри в Либия. Външен министър тогава беше Надежда Нейнски, която не си мръдна пръста, за да защити българите, каза Костадинов. Когато защитаваш българин зад граница, изпаднал в беда, ти не политизираш, а се бориш за свой сънародник, защото всеки от нас може да се окаже в това положение, допълни той.