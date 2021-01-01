Инцидент с шефа на болница „Лозенец“

Началникът на болница "Лозенец"е приет в болница „Св. Анна” след инцидент. Около 20,30 ч. в Клиниката по лицево - челюстна хирургия на УМБАЛ "Св. Анна"-София АД е хоспитализиран доц. д-р Радосвет Горнев - началник на болница "Лозенец", съобщиха от лечебното заведение.- има охлузвания по лицето и счупен нос. Няма опасност за живота му. Не се налага оперативно лечение, сподели лекуващият го д-р Константин Димов