Министерският съвет ще проведе заседание в четвъртък, 27 август, от 10 часа. В предварителния дневен ред са включени 41 точки, съобщиха от правителствения пресцентър.

Сред по-важните предложения е проект на решение, с което кабинетът ще предложи на Народното събрание да ратифицира изменение към рамковото споразумение между Министерството на икономиката на България и „Lockheed Martin Global INC“ по Програмата за индустриално сътрудничество F-16 Block 70. Изменението е подписано на 1 юни 2026 г. в София и на 15 юни във Вашингтон.

Правителството ще разгледа и доклад за изпълнението към 30 юни 2026 г. на Плана за намаляване на административната тежест, приет през 2024 г.

В дневния ред е включен и проект на постановление за план-сметката за разходите и трансферите по подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Кабинетът ще обсъди също становището на Министерския съвет по Конституционно дело №15 за 2026 г. и свързаните с него дела №16 и №18.

Сред финансовите решения е проект за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд за 2026 г.

Здравеопазване и образование

Правителството ще разгледа проект на двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация за периода 2026–2027 г.

Предвиден е и план за сътрудничество между здравните министерства на България и Северна Македония за периода 2026–2028 г.

В дневния ред е включено и предложение за закриване на Съвет „Партньорство за здраве“, както и промяна в решението за представителите на държавата в Надзорния съвет на НЗОК.

Кабинетът ще обсъди допълнителни трансфери към бюджетите на общините за компенсиране на разходите на родители за отглеждането и обучението на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на свободни места. Става въпрос за разходите за периода от 1 май до 30 юни 2026 г.

Отбрана и международни ангажименти

Министрите ще разгледат и промени във финансовите условия при командироването на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната и Българската армия в международни организации и инициативи извън страната.

Предвидено е и решение за присъединяването на България към Меморандума за разбирателство за създаването, администрирането и функционирането на Многонационалния логистичен координационен център (MLCC OPERATION MOU).

Правителството ще одобри и позицията и състава на българската делегация за 19-ата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която ще се проведе на 10 септември в Пекин.

Сред международните въпроси е и определянето на позициите на България и състава на правителствената делегация за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Инфраструктура, транспорт и икономика

Кабинетът ще разгледа редица решения, свързани с управление и прехвърляне на държавни имоти, включително такива за нуждите на общините и държавни структури. Сред тях е предоставянето на имоти на НК „Железопътна инфраструктура“ за реализацията на национално значимия проект за модернизация на железопътната линия София–Пловдив и изграждането на ново трасе в участъка Ихтиман–Септември.

В дневния ред е и схема за предоставяне на минимална помощ в подкрепа на разходите за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт, както и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Предвижда се и промяна в наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване.

Сред останалите точки са проекти за закони за потребителския кредит, Наказателния кодекс, Закона за защита от дискриминация и Закона за железопътния транспорт.

Правителството ще разгледа още предложения, свързани със земеделието и рибарството, ядрената безопасност, държавната собственост и други въпроси от компетентността на отделните министерства.