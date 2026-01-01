На 26 август си спомняме за един от най-големите и велики български актьори - Тодор Колев, роден на тази дата през 1939 година в Шумен.

Тодор Колев е много повече от легенда на българското кино. Той е част от историята на Шумен - артист, чийто талант, свобода, неподражаемо чувство за хумор и невероятна човешка енергия остават живи в паметта на поколенията, съобщиха от театъра в града.

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Той можеше да разсмее цяла зала само с поглед. Можеше да бъде смешен и тъжен едновременно. Можеше да превърне всяка роля в незабравима среща с човека - с неговите слабости, мечти, страхове и надежди.

Театър Васил Друмев-Шумен

Днес отдаваме почит и си спомняме. Спомняме си за артиста, който ни остави толкова много роли, думи, песни и смях. За човека, чието име е завинаги свързано с българската култура и с Шумен.

Макар да е правил забележителни театрални роли, българският Чарли Чаплин си остана любимец на няколко поколения заради незабравимите му участия във филми като „Топло”, „Двойникът”, Опасен Чар”, „Господин за един ден”.

Артистът, който притежаваше опасен чар

Тодор Колев и до днес се помни с изпълненията му на песни, насочени към живота на обикновения човек. Големият майстор на комедийното изкуство се ражда в Шумен. Още на приемните изпити във ВИТИЗ варненското софиянче от Шумен, както сам наричаше себе си , използва по-различен подход, за да впечатли журито.

Обува високи токчета и преправя гласа си на по-дебел, защото комисията била по-благосклонна към кандидати с масивна фигура и пощен глас. След промените Тодор Колев е автор и водещ на първото по рода си ток шоу у нас - „Как ще ги стигнем”.

В едно интервю от 2001-а година, което обаче видя бял свят след смъртта му, актьорът споделя: "Американците са много интересни хора. Това, което говорят, че са тъпи, посредствени хора - като всяка нация са. Има всякакви, както и при нас има всякакви хора. При нас преобладаващото болшинство в момента е простотията!"

Откриха паметника на Тодор Колев в Шумен (СНИМКИ)

И до днес актьорът остава любимец на българите, а песните, които създаде, продължават да предизвикват същите емоции у почитателите му. Защото той освен голям артист беше и истински герой....!

Поклон пред паметта на великия Тодор Колев!