В Италия се увеличават сигналите за забелязани вълци, като властите засилват усилията за проследяване и залавяне на животните в населени райони. Няколко души, сред които и деца, са пострадали при предполагаеми нападения.

Пет предполагаеми нападения са регистрирани в област Пулия. На 20 август трима туристи, сред които 52-годишна жена и 12-годишната ѝ дъщеря, са били нападнати от животно, за което се предполага, че е вълк, докато са били в туристически обект в Пунта Пицо край Галиполи. И тримата са откарани в болница, а жената и момичето по-късно са изписани с прогноза за 14-дневно възстановяване.

Според първоначалните данни животното първо е нападнало малко куче в обекта, след което е насочило агресията си към туристите. Карабинерите, със съдействието на ветеринари от местната здравна служба, разследват случая, за да установят какво е животното и дали действително е вълк.

При други предполагаеми нападения са пострадали непълнолетни. От началото на август са ранени три деца. Последният случай е от 15 август в Нойкатаро край Бари, където шестгодишно момче е било ухапано от животно, за което се предполага, че е вълк. Детето е получило наранявания в областта на гърдите и е настанено в отделението по детска хирургия на болница „Джовани XXIII“.

Нападението е станало, докато момчето и семейството му са били в общински парк. По данни на местните власти животното е нападнало детето около 23:00 ч., след което е било прогонено от виковете на възрастните, пише „Евронюз“.

Първоначално се предполагало, че става дума за бездомно куче, но кметът на Нойкатаро Раймондо Инаморато отхвърли тази версия. Снимки на предполагаемия вълк, забелязан няколко часа след нападението, бяха разпространени в социалните мрежи.

Префектурата на Бари и регионалните власти в Пулия създадоха специална група за установяване на местонахождението на животното чрез дронове, термокамери и капани. Регионалният президент Антонио Декаро разреши залавянето и отстраняването му.

Предполагаеми вълци са забелязани и в района на Бриндизи, където са били убити френски булдог и два емута.

Случаите не са ограничени до Южна Италия. В Ричоне, в северния регион Емилия-Романя, жители са съобщили, че са видели вълк, който се движи в града.

Местните власти разпоредиха три парка да бъдат затворени през нощта до 3 септември, докато продължават опитите животното да бъде прогонено. Жителите са призовани да не оставят органични отпадъци извън контейнерите или храна за домашни любимци пред домовете си, както и да поддържат растителността около жилищата си ниска.

В Умбрия също продължава издирването на вълк, който на 9 юли е нападнал четиригодишно момиче в Ароне.

По оценки на Италианския институт за опазване на околната среда и изследвания (ISPRA), базирани на първото национално преброяване от 2020-2021 г., в Италия има около 3300 вълци. Около 950 от тях обитават алпийските райони, а приблизително 2400 са в останалата част на континенталната Италия.

Популацията се е увеличила значително през последните десетилетия. Сивият вълк (Canis lupus) е бил близо до изчезване в Италия през 70-те години на миналия век, когато се смята, че са останали по-малко от 100 животни, предимно в Апенините.

Правната защита и мерките за опазване в Италия и Европа впоследствие са помогнали за възстановяването на популацията.

Между 2012 и 2022 г. броят на вълците в Европа е нараснал от около 12 000 до над 21 000, или с 58%, според проучване, обхващащо 34 европейски държави.

С възстановяването на популацията са се увеличили и нападенията над селскостопански животни. Според проучване от 2022 г. вълците убиват десетки хиляди селскостопански животни в Европа всяка година, предимно овце.

Нападенията срещу хора остават редки. По данни на Световния фонд за природата (WWF) през XXI век в Европа няма регистриран смъртен случай в резултат на нападение от вълк.

Статутът на защита на вълка в ЕС също беше понижен от „строго защитен“ на „защитен“, което дава на държавите членки по-голяма свобода при управлението на увеличаващите се популации, като същевременно те трябва да гарантират благоприятния природозащитен статус на вида.