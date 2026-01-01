Украинският президент Володимир Зеленски благодари на българския си колега Илияна Йотова за пожеланията ѝ за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна.

"Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за Вашите сърдечни пожелания за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области", написа Зеленски във Facebook на официалната си страница в социалната платформа "Екс".

Той направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, изпратен до Зеленски на украински език, в чест на отбелязания в понеделник Ден на независимостта на Украйна.

Зеленски публикува в "Екс" и поздравлението на държавния глава на България по случай 24 август.