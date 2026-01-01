Режим на водоснабдяване е въведен в село Янтра, община Дряново, заради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на повърхностните водоизточници за питейно-битови нужди, съобщиха от Община Дряново.

Със заповед на кмета на община Дряново Трифон Панчев е разпоредено водоподаването в селото да бъде спирано всеки вторник и петък.

Въвежда се и забрана за използване на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и моторни превозни средства, пълнене на басейни и за други дейности, различни от питейно-битови нужди.

Въвеждат режим на водата в две ловешки села

Причина за ограниченията е и намаленото количество вода, постъпващо в пречиствателната станция за питейни води „Стоките“. При промяна в дебита на водоизточниците режимът на водоснабдяване ще бъде променен, посочват от Общината.

Контролът по спазването на въведения режим ще се осъществява от служители на „ВиК“ ООД-Габрово, експлоатационен район-Дряново, както и от кметския наместник на село Янтра.

Припомняме, че воден режим бе въведен и в други населени места в област Габрово.