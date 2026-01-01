Указите на президента за назначенията на ръководни постове в Служба „Военна полиция“, Военновъздушните и Военноморските сили са обнародвани в днешния извънреден брой на „Държавен вестник“.

С указ на държавния глава полковник Християн Христов е назначен за директор на Служба „Военна полиция“, считано от 19 септември 2026 г.

Полковник Людмил Вълков е назначен за началник на Щаба на Военновъздушните сили, като ще заеме поста от 1 септември.

Изпълнението на двата указа е възложено на министъра на отбраната.

Нов флотилен адмирал във ВМС: Йотова издаде указ

В извънредния брой на „Държавен вестник“ е обнародван и указът за назначаването на капитан I ранг Божидар Иванов за началник на Щаба на Военноморските сили, считано от 1 септември.

По-рано днес президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова удостои Божидар Иванов с висшето офицерско звание „флотилен адмирал“ на церемония на „Дондуков“ 2.

На 12 август правителството предложи на президента да издаде укази за назначенията на ръководителите на Служба „Военна полиция“, Щаба на Военновъздушните сили и Щаба на Военноморските сили. И тримата предложени към момента заемат съответните позиции.