Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова със свой указ назначава капитан I ранг Божидар Руменов Иванов за началник на Щаба на Военноморските сили (ВМС) и го удостоява с висше офицерско звание „флотилен адмирал“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 12 август правителството прие решение, с което предлага на президента Илияна Йотова да издаде указ за назначаването на капитан I ранг Божидар Руменов Иванов за началник на Щаба на ВМС и за удостояването му с висше офицерско звание „флотилен адмирал“, считано от 1 септември тази година. Тогава от правителството посочиха, че предложението за преназначаване на досегашния началник на Щаба на ВМС се основава на неговия богат професионален опит и доказани качества. Капитан I ранг Божидар Иванов е настоящ началник на Щаба на ВМС. Той заема длъжността от 2024 г. и има дългогодишен професионален опит във Военноморските сили.

Утре, в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, президентът Илияна Йотова ще удостои капитан I ранг Божидар Иванов с висшето офицерско звание „флотилен адмирал“, съобщиха още от прессекретариата на държавния глава.