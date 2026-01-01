Нови подробности за разбития канал за подводен трафик на наркотици по българското Черноморие разкриха разследващите на брифинг. По думите на главен инспектор Павел Колев, началник на отдел „Борба с организираната престъпност“ в Бургас, заподозрените са се подготвяли да използват специално устройство за подводно придвижване, за да прехвърлят наркотичните вещества през морската граница.

По думите на комисар Колев работата започнала след сигнал за разпространение на наркотици по българското Черноморие. В хода на разследването били установени двама мъже на 43 и 53 години от София и Несебър, за които е събрана информация, че са създали организация за разпространение на наркотици и трафик през морската граница.

Установено било, че е закупен подводен джет – устройство за подводно гмуркане, което според разследващите е трябвало да бъде използвано за трафика.

„Лицата сменяха автомобили много често. Използваха такива, които не са на техни имена, както и такива под наем, за да ни затруднят“, обясни комисар Колев.

На 24 август разследващите установили мястото, където се съхранявала част от дрогата. В района на Царево било задържано едно от лицата.

ГДБОП разби канал за подводен трафик на наркотици край Бургас (СНИМКИ)

В автомобил били открити 99 пакета канабис с общо тегло над 100 килограма. При последвалите действия на адрес на заведение за бързо хранене били намерени още около 2 килограма канабис.

Открит бил и автомобилът, в който се намирал подводният джет.

По думите на разследващите стойността на наркотичните вещества по цени за нуждите на съдебното производство надхвърля 1 млн. евро, а предполагаемата им пазарна стойност може да достигне около 5 млн. евро, ако наркотиците се разпространяват в Турция.

Към момента на лицата са повдигнати обвинения, като според разследването те са действали като съизвършители.

Предвиденото наказание е от 5 до 15 години лишаване от свобода.

Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда постоянна мярка „задържане под стража“. И двамата мъже са криминално проявени.

Разследващите заявиха, че имат основания да смятат, че иззетите наркотични вещества са били предназначени за турския пазар, като планът е бил да бъдат транспортирани с подводното устройство.

По думите им с подобен тип подводен джет могат да се извършват гмуркания на дълбочина до около 40 метра, в зависимост от конкретния модел и капацитета на батерията.

На въпрос дали устройството може да бъде засечено от радари, разследващите посочиха, че не могат да дадат категоричен технически отговор, но предполагат, че това би било трудно, тъй като устройството се придвижва под вода.

„Механизмът, който смятаме, че е бил използван, е следният – с малка лодка са били превозвани наркотичните вещества и водолазът, който с помощта на подводния дрон е транспортирал наркотиците“, обясниха още разследващите.

По думите на разследващите това е първият подобен случай.